Dolar
14.32
Euro
16.20
Altın
1,772.39
ETH/USDT
3,795.30
BTC/USDT
47,198.00
BIST 100
2,140.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk tahvil ihraç edecek

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

Ata Ufuk Şeker   | 14.12.2021
AB 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk tahvil ihraç edecek

Brüksel

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı cari fiyatlarla 800 milyar avroluk kurtarma programının finansman stratejisi çerçevesinde gelecek yılın ilk yarısına ilişkin tahvil ihraç planını açıkladı.

Plana göre, AB, Ocak-Haziran 2022 döneminde toplam 50 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

Buna ilave olarak kısa vadeli tahvil ihracı da yapılacak.

Böylece, üye ülkelerin kurtarma programları sağlanacak kaynakla finanse edilecek.

AB, bu yılın haziran ayından beri 12 milyar avrosu yeşil olmak üzere toplam 71 milyar avroluk tahvil ihraç etti. AB Komisyonu bu kaynağın 54 milyar avrosunu üye ülkelere kurtarma programlarının ön finansmanı olarak gönderdi.

AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar avroluk tahvil ihracı planlıyor.

Kurtarma programı

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarında borçlanacak. Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

AB ülkelerine 360 milyar avro kredi ve 312,5 milyar avro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da önemli miktarda mali kaynak sağlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek
Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi
Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
'Omicron varyantına karşı vatandaşlar aşılarını olarak tedbirlerini artırmalı'

Benzer haberler

AB 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk tahvil ihraç edecek

AB 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk tahvil ihraç edecek

AB'den dijital platformlara katı düzenleme hazırlığı

AB, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı

AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı

AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı
AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek