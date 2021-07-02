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Ekonomi

AA Finans'ın haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 02.07.2021
AA Finans'ın haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

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