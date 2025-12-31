Dolar
42.96
Euro
50.51
Altın
4,325.47
ETH/USDT
2,978.50
BTC/USDT
87,606.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran gram altın oldu

2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 101,75 ile altının gram fiyatı olurken, cumhuriyet altını yüzde 100,52, BIST 100 endeksi yüzde 14,56, dolar/TL yüzde 21,07 ve avro/TL yüzde 36,68 artış gösterdi.

Tunahan Kükürt  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran gram altın oldu

İstanbul

2024 yılını 9.830,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2025 sonunda 11.261,52 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 1.430,52 puan ve yüzde 14,56 olarak gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025'te yüzde 101,75 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 2 bin 975 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025 yılının son işlem gününde 6 bin 2 liraya çıktı.

2024 yılını 20 bin 180 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 40 bin 464 lira oldu. Böylece cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 100,52 artış kaydedildi.

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 21,07 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,68 yükseliş görüldü.

2024 yılında 35,3580 lira olan ABD doları, 2025 yılında 42,8090 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 36,7510 lira olan avronun satış fiyatı da 2025 yılının son işlem gününde 50,2320 liraya yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, 2025'te 89 ülkenin dışişleri bakanıyla 241 görüşme yaptı
Sahil Güvenlik yılbaşında da görev başında
İstanbul'un işlek cadde ve meydanlarında yılbaşı hareketliliği
EGM, yılbaşı tedbirleri kapsamında 163 bin 453 asayiş personeliyle sahada olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz

Benzer haberler

2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran gram altın oldu

2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran gram altın oldu

Altının onsu rekor yenileyerek 4 bin 500 dolar eşiğini aştı

Kıymetli metallerde yeni haftada rekorlar ve tarihi zirveler öne çıktı

Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı

Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet