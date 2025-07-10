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Ekonomi

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan 2025'te alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Ankara

2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Elazığ Kuzova Pompaj ile yüklenici firmalar tarafından işletilen İzmir Rahmanlar, Adana İmamoğlu (2. 3. ve 4. kısım), Erzurum Kirazlı, Elazığ Kanatlı, Diyarbakır Başlar, Kayseri Bünyan Sarıoğlan (Elbaşı-Karadayı), Şanlıurfa Viranşehir 1. ve 2. kademe, Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu ve Ballık, Burdur Yarışlı Çiftegelin ve Mamak Kurtuluş, Sivas Nevruz, Giresun Kutluca, Dönençay ve Alısız, Gümüşhane Çevrepınar ve Günbatur, Karabük Hanköy, Kastamonu Hasanlı, Çanakkale Taşoluk tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 27 kategorideki bitki çeşidi, çayır-mera, mevsim dışı sulamalar ve sera için dekar başına 81 lira ile 2 bin 732 lira arasında değişecek, 1000 metreküp su ücreti, 129 lira ile 1015 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

İndirimler

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkiler için işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkiler (yağmurlama ve damla sulama dahil) için işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

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