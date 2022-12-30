Dolar
18.72
Euro
20.04
Altın
1,820.69
ETH/USDT
1,193.30
BTC/USDT
16,530.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki patlamaya ilişkin, yaralıları ziyaretinin ardından hastane çıkışında açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

Bahar Kara   | 30.12.2022
2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu

İstanbul

2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 3.651,51 puan ve yüzde 196,57 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı.

2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu.

Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi.

ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü.

2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü
İzmir'de petrokimya tesisinde gaz sızıntısından etkilenen 9 işçiden 1'i öldü
İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz

Benzer haberler

2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu

2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu

Rusya, yuanın Ulusal Refah Fonu'ndaki payını artırıyor

Akdenizli ihracatçılar 11 ayda 17,8 milyar dolarlık dış satım yaptı

Türk mercimeğinin ihracatı ikiye katlandı

Türk mercimeğinin ihracatı ikiye katlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet