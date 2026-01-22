Dolar
Eğitim

YÖK'ün Enerji Akademisi'ne kayıtlar başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Batman Üniversitesi koordinasyonunda hayata geçirilen Enerji Akademisi'ne kayıt başvuruları başladı.

Şeyma Güven  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Batman Üniversitesi öncülüğünde Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında imzalanan "TRC3 Bölgesi Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" kapsamında kurulan akademiyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin enerji vizyonunun güçlendirilmesi, enerji okuryazarlığının artırılması ve enerji alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak tasarlanan Enerji Akademisi, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra enerji sektöründe çalışan profesyonellere ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir katılımcı kitlesine hitap edecek.

Program kapsamında, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji ekonomisi ve politikaları, tarım ve sanayide enerji kullanımı, enerji ve maden, kurumsallık ve sürdürülebilirlik başlıklarında eğitimler sunulacak.

Enerji Akademisi'nde alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri ve yöneticiler tarafından herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

Başvurular, 30 Ocak Cuma gününe kadar, Batman Üniversitesi internet sitesinden çevrim içi, ilgili üniversiteler ya da Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) üzerinden yüz yüze yapılabilecek.

2 Şubat-29 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan Enerji Akademisi, 6 modülden oluşacak. Her modül, temel modül ile yaklaşık 80 saatlik kapsamlı bir eğitim içeriğini barındıracak.

Devam ve başarı koşullarını sağlayan katılımcılara, taraf üniversitelerin onayıyla katılım ve başarı belgeleri verilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların, özellikle enerji sektöründeki istihdam süreçlerinde önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Enerji Akademisi'nin planlanması, akademik çerçevesinin oluşturulması, dijital altyapısının hazırlanması ve yürütülecek tüm faaliyetlerin eşgüdümü Batman Üniversitesi Enerji Koordinatörlüğü tarafından sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda, bilginin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının temel hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Enerji alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olarak enerji okuryazarlığını artırmaya yönelik önemli bir sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Demir, Batman Üniversitesi koordinasyonunda bölge üniversiteleri ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Enerji Akademisi'nin, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine ve bilinçli enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

