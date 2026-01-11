Dolar
Eğitim

MEB "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" hikaye yazma yarışması düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin çocuk edebiyatına katkı sunmasını teşvik etmek amacıyla "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" yarışmasının ikincisinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
MEB "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" hikaye yazma yarışması düzenleyecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yazarlık becerileriyle birleştirerek çocuk edebiyatına katkıda bulunmalarını sağlayacak yarışma, bu yıl "Aile" temasıyla düzenlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, özgün ve nitelikli hikayelerin öğretmenler tarafından kaleme alınması hedeflenen yarışmada, çocukların gelişim süreçlerinde aile-okul işbirliğini güçlendiren ve aile içi öğrenme ortamlarını destekleyen içeriklerin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, yarışmaya katılacak eserlerin 1-8. sınıf öğrencilerinin gelişim düzeylerine uygun ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kazanımlarını destekleyici nitelikte olması gerekiyor.

"Özgün hikaye kitapları hazırlanacak"

Yarışmada, aile içi iletişim, kültürel mirasın aile içinde kazanımı, teknolojinin güvenli kullanımı, sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi ile okuma kültürünün aile ortamına taşınması gibi alt temaları ele alan özgün hikaye kitaplarının hazırlanması bekleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, 16 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında "ogretmenyazar.eba.gov.tr" platformu üzerinden eserlerini yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

Değerlendirme sürecinin ardından yayımlanmaya değer görülen eserler, 8 Haziran'da ilan edilecek.

