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Eğitim

YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak, taleplerini öğrenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni açtıkları sosyal medya hesabı üzerinden gençlerin YÖK'e erişebileceğini bildirdi.

Selma Kasap  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak, taleplerini öğrenecek

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim İletişim" adıyla yeni açtıkları sosyal medya hesabını tanıttı.

"Kıymetli gençler; Sizlerle iletişimimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. @Ykskgrtm kullanıcı adıyla oluşturduğumuz yeni hesabımız üzerinden bize erişiminiz artık çok kolay" ifadesini kullanan Özvar, paylaşımına YÖK'te staj yapan üniversite öğrencileri ile sohbet görüntülerinin yer aldığı videoyu da ekledi.

Özvar, videoda öğrencilere, sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerinin sorunlarına ve beklentilerine ulaşmanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, "Yükseköğretim İletişim" hesabının yorumlar bölümüne sorularını ve taleplerini yazabilecek. Sosyal medya hesabını yönetecek üniversite öğrencileri de YÖK'ten talepte bulunanlarla iletişime geçecek.

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