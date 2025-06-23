Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" paylaşımı
Emine Erdoğan, "Üniversitelerimizde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerimiz, bilimin rehberliğinde yaşanabilir bir dünya için öncülük edecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan "Üniversitelerde Sıfır Atık Uygulamaları İşbirliği Protokolü"ne dair paylaşımda bulundu.
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Sıfır Atık Vakfının protokolle ilgili paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Doğaya duyulan sevgi, kampüslerde kök salacak." vurgusu yaptı.
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sıfır Atık Vakfımız ile YÖK arasında imzalanan protokol, yalnızca bir işbirliği değil, çevre bilincinin, sürdürülebilirliğin ve akademik gücün el ele verdiği bir geleceğin habercisidir. Üniversitelerimizde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerimiz, bilimin rehberliğinde yaşanabilir bir dünya için öncülük edecek. Bu kıymetli işbirliğinin hayırlı olmasını diliyor, doğaya, insana ve geleceğe değer katan her gencimizi sevgiyle selamlıyorum."
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Doğaya duyulan sevgi, kampüslerde kök salacak! 🌿— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 23, 2025
Sıfır Atık Vakfımız ile YÖK arasında imzalanan protokol, yalnızca bir iş birliği değil; çevre bilincinin, sürdürülebilirliğin ve akademik gücün el ele verdiği bir geleceğin habercisidir.
Üniversitelerimizde kurulacak #SıfırAtık… https://t.co/yuO0eINBq0