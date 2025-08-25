Dolar
41.00
Euro
48.01
Altın
3,371.95
ETH/USDT
4,622.30
BTC/USDT
111,575.00
BIST 100
11,490.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Eğitim

YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bilgisayar mühendisliği oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümünü kazandı.

Beyza Nur Eryılmaz  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bilgisayar mühendisliği oldu Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Özyurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

Benzer haberler

YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bilgisayar mühendisliği oldu

YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bilgisayar mühendisliği oldu

YÖK, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı

Türk firmasının ürettiği medikal ürünler 80 ülkenin tercihi oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
YKS tercih süreci sona eriyor

YKS tercih süreci sona eriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet