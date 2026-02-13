Dolar
logo
Eğitim

Yarın yapılacak e-YDS'ye 5 binden fazla aday girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/2) 5 bin 266 adayın katılacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Yarın yapılacak e-YDS'ye 5 binden fazla aday girecek

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/2 yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav merkezlerindeki 46 salonda gerçekleştirilecek.

Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Adaylar, erişime açılan sınav giriş belgelerini "osym.gov.tr" adresinden veya AİS uygulaması üzerinden alabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"2026 yılında ikincisi düzenlenecek e-YDS, İngilizce olarak yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 kişi görev alacak."

Prof. Dr. Ersoy, sınava katılacak adaylara başarı, görevlilere kolaylık diledi.

