Dolar
42.45
Euro
49.57
Altın
4,221.55
ETH/USDT
3,075.50
BTC/USDT
92,340.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Uluslararası Balkan Üniversitesi tanıtıldı

Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, üniversitenin çalışma alanları ve faaliyetlerini anlattı.

Dzihat Aliju  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Uluslararası Balkan Üniversitesi tanıtıldı Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki IBU'da gerçekleştirilen programa, ülkedeki farklı medya kuruluşlarında görevli gazeteciler katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programda, üniversitenin vizyonu ve misyonu anlatılarak, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, gazetecilere yönelik böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gazetecilere, IBU'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Sunar, üniversite bünyesinde hizmet veren IBU Ağız ve Diş Hastalıkları Kliniği'nin teknolojik cihazlarla donatıldığını ve buranın vatandaşların hizmetine açık olduğunu aktardı.

Sunar daha sonra etkinliğe katılan gazetecilere IBU'daki laboratuvar, kütüphane, mimarlık atölyeleri gibi alanları gezdirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
İstanbul'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yeni dava
İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı, Erişilebilirlik Yüzyılı" çalışması yayımlandı

Benzer haberler

Uluslararası Balkan Üniversitesi tanıtıldı

Uluslararası Balkan Üniversitesi tanıtıldı

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

"Anadolu Ajansı Haber Ödülü"nü alan gazeteciler AA'ya değerlendirmelerde bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet