Uluslararası Balkan Üniversitesi tanıtıldı
Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, üniversitenin çalışma alanları ve faaliyetlerini anlattı.
Üsküp
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki IBU'da gerçekleştirilen programa, ülkedeki farklı medya kuruluşlarında görevli gazeteciler katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Programda, üniversitenin vizyonu ve misyonu anlatılarak, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, gazetecilere yönelik böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Gazetecilere, IBU'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Sunar, üniversite bünyesinde hizmet veren IBU Ağız ve Diş Hastalıkları Kliniği'nin teknolojik cihazlarla donatıldığını ve buranın vatandaşların hizmetine açık olduğunu aktardı.
Sunar daha sonra etkinliğe katılan gazetecilere IBU'daki laboratuvar, kütüphane, mimarlık atölyeleri gibi alanları gezdirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.