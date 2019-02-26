TUS ve STS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Şubat'ta uygulanan 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların inceleyebilmesi amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Öte yandan, duyuruda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde bulunan ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan soruların, merkezin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı da vurgulandı.