Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,810.90
BTC/USDT
51,802.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da “39 İlçe Hane Ziyaretleri Basın Açıklaması” düzenliyor
logo
Eğitim

Türkiye'de üniversitede okuyacak uluslararası öğrenciler 52 ülkede TR-YÖS'e girebilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinin uluslararası öğrenci kabulünde kendilerinin sınav düzenlemeyeceğini, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın sonucunu veya GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabileceklerini bildirdi.

Selma Kasap  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Türkiye'de üniversitede okuyacak uluslararası öğrenciler 52 ülkede TR-YÖS'e girebilecek

Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2024 TR-YÖS/1, bu yıl 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2024-TR YÖS/1'e başvurular 1-18 Mart'ta ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.

Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek sınav 52 ülkede ve 78 merkezde yapılacak.

Devlet üniversiteleri artık uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemeyecek, TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabilecek.

Vakıf yükseköğretim kurumları da TR-YÖS sonuçları ile öğrenci kabul edebilecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) de kendi öğrenci kabulünde TR-YÖS'ü kullanacak.

Türkiye'nin yanı sıra 2024 TR-YÖS/1 sınavının gerçekleştirileceği ülkeler şöyle:

KKTC, Almanya, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Hindistan, Hollanda, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mali, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün, Yunanistan.

Yükseköğretim Kurulu, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama geçen yıl gerçekleştirilmiş ve yıl içinde iki kez TR-YÖS sınavı düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Maden kazasında toprak kütlesinin taşınacağı alan tahliye edilmeye başlandı
MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı
Marmara Denizi'nde batan geminin su altından görüntüleri paylaşıldı
İBB Başkan adayı Kurum: İnşallah 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecektir
Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor

Benzer haberler

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

Türkiye'de üniversitede okuyacak uluslararası öğrenciler 52 ülkede TR-YÖS'e girebilecek

Kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı

Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet