Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan üniversite adaylarına "Tercih rehberliği" projesi
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), "Tercih Rehberliği" projesiyle adayların, gitmek istediği üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile ücretsiz iletişim kurarak doğru bilgi almasına olanak sağlıyor.
İstanbul
Platform tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tercih Rehberliği" projesi, üniversite tercihi yapacak gençlerle öğrenimine devam eden ya da yakın zamanda mezun olmuş gönüllüleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapacak adaylar projenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
Adaylar rehberlerle yaptıkları görüşmelerde tercih yapacakları üniversite, bölüm ve şehre dair akıllarına takılan sorulara cevap arayabilecek.
"Tercih Rehberliği" projesi hakkında AA muhabirine bilgi veren Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, 16 Temmuz'da başlayan projenin, 2 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.
Ustaosmanoğlu, projede, 180 üniversite ve 320'yi aşkın bölümle ilgili 4 bin gönüllünün tercih yapacak öğrencilere rehberlik yapacağını aktardı.
Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin kafalarında şehirle, üniversiteyle ve bölümle alakalı belli sorular olabileceğine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, "Tercih yapacakları üniversitede okuyan öğrenciler yani rehberlerimiz, arkadaşlarımız başvuru yaptığı zaman direkt iletişime geçiyor. Biz yönlendiriyoruz, rehberlerimiz cevaplıyorlar ve birinci ağızdan bunu duydukları için öğrencilerimizin tercihlerine etkisi oluyor hizmetin." diye konuştu.
"4 yılda 20 bini aşkın öğrenciye ulaştık"
Projenin nasıl başladığını anlatan Ustaosmanoğlu, şunları söyledi:
"Burada biz büyük bir açık gördük. Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerimiz her zaman ilgilisine ulaşamayabiliyor. Üniversitede öğrenciye veya öğretim görevlisine ulaşamıyor. Şehirden birileriyle irtibata geçiyor ama şehirdeki arkadaşlarının üniversiteyle bir alakası olmayabiliyor. Sadece genel bilgi alıyorlar ama biz burada üniversitede okuyan ve aynı bölüme giden öğrenciyle iletişime geçirdiğimiz zaman doğru bilgiye ulaştırıyoruz öğrenciyi. Bunu düşündük ve projeyi yaklaşık 4 sene önce hayata geçirdik ve büyüyerek de gidiyor. Önceki dönem rehberlik hizmeti alan üniversite öğrencimiz, bu dönemde rehber olarak hizmet vermek istiyor ve ağımız giderek genişliyor, büyüyor."
Ustaosmanoğlu, 4 yılda 20 bini aşkın öğrenciye ulaştıklarını, ailelerden, öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.
"Öğrencilerin 'tercihrehberligi.com' sitesine girip rehber hizmeti almalarını tavsiye ediyorum"
TGSP'nin gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üzerinde bir çatı kuruluş olduğunu vurgulayan Ustaosmanoğlu, yaptıkları projelerde bütün sivil toplum kuruluşlarını kapsadıklarını, yıl boyunca farklı alanlarda projelerine devam ettiklerini anlattı.
Ustaosmanoğlu, bu sene tercih yapacak öğrencilere çağrıda bulunarak, "Öğrencilerin tercih rehberliğiyle alakalı en azından girip, kayıt yaptırıp kendi alanında, gitmek istediği okulda okumuş bir öğrenciden, rehberden hizmet alması gerekli. Kendisi de gidip inceleyebilir tabii okulu ama orada zaman geçirmiş bir öğrenciden bilgi almak çok daha etkili olur. Ben kesinlikle tercih yapacak öğrencilerin 'tercihrehberligi.com' sitesine girip oradan rehber hizmeti almalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Adayların siteye ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırdıktan sonra YKS sonuçlarına göre 3 farklı bölüm ve üniversiteyle ilgili rehberlerden danışmanlık alabileceklerini anlatan Ustaosmanoğlu, 4 bin rehber içerisinde geniş bir üniversite ve bölüm çeşitliliğine sahip olduklarını söyledi.
Ustaosmanoğlu, adayların yüzde 92,57'sinin ilgi duydukları üniversite ve bölümden bir rehberle eşleştiklerini belirterek, projede kaydın ardından 24 saat içerisinde iletişim kurulduğunu aktardı.