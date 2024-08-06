Dolar
33.60
Euro
36.75
Altın
2,394.62
ETH/USDT
2,421.10
BTC/USDT
55,104.00
BIST 100
9,909.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Hayfa'dan yayındayız
logo
Eğitim

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1416 Sayılı Kanun kapsamında sınavla yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen 12 aylık bekleme süresi 18 aya çıkarıldı.

Buğrahan Ayhan  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de

Ankara

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, mevcut bazı tanımlarda değişikliğe gidilerek hesabına öğrenim görülen kurum, öğrenim planı ve mezuniyet tarihi tanımları eklendi.

1416 Sayılı Kanun kapsamında sınavla yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yurt dışında yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen 12 aylık bekleme süresi 18 aya çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrenimini 6 aydan fazla süre uzatımı kullanarak tamamlayan öğrencilere resmi burslu veya kısmi burslu statüde doktora yapma imkanı tanındı.

Öğrencilerin öğrenim süreçlerinin öğrenim görülen kurumun ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde takip edilebilmesi için süre uzatımı, bilimsel hazırlık, tez-alan çalışması, bilimsel etkinlik talepleri ile doktora sonrası araştırma izni ve ülke, alan, öğrenim seviyesi ve okul değişikliği taleplerinde yurt içi akademik danışman görüşünün alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Yurt içinde doğum yapan öğrencilere de 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek

İlgili kanun kapsamındaki yurt içinde dil öğrenimi gören veya henüz yurt dışına çıkmamış hamile olan kadın öğrencilere doğum yapmaları halinde doğum izninden faydalanmaları için de düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, yurt içindeki kadın öğrencilerin istekleri üzerine doğumdan önce ve doğumdan itibaren azami 8'er hafta olmak üzere toplam 16 haftaya kadar burslu izin verilecek.

Ayrıca yurt dışında eğitim gördüğü sırada doğum yapan kadın öğrencilere tanınan 12 aya kadar burssuz izin hakkı, yurt içinde öğrenim görürken veya bekleme sürecindeyken doğum yapan kadın öğrencilere de tanındı.

Doktora sonrası araştırma iznine yönelik düzenleme

Resmi Gazete'deki yönetmeliğe göre, doktora sonrası araştırma izninin gereklilikleri ve sınırlarının belirlenmesi için doktora sonrası araştırma iznine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Doktora sonrası araştırma izni verilebilmesi için mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması gereken başvuru zorunluluğu da 1 aya düşürüldü.

Bakanlığın belirlediği vize türüyle öğrenim görülebilecek

Resmi burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik yurt içinde oryantasyon, bilgilendirme eğitimleri veya toplantı faaliyetleri düzenlenecek. Öğrenci yurt dışına gittiğinde ise gerekli görülmesi halinde de müşavirlik veya ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon yapılabilecek.

Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin Bakanlıkça belirlenen vize türünü kullanmaları zorunla hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi
Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist gece de kullanılınca saatlik kapasite 65 uçağa çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin devleti kurulmadıkça o coğrafyada hiç kimseye huzur olmayacak
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de

Tütün mamulleri kulllanımının özendirilmesini önleyecek yeni tedbirler alındı

Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı

TÜBİTAK, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu için teknoloji transferi yapacak

TÜBİTAK, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu için teknoloji transferi yapacak
Yeni müfredattaki becerilerin PISA yeterlik düzeyi ile ilişkilendirilmesi raporu yayımlandı

Yeni müfredattaki becerilerin PISA yeterlik düzeyi ile ilişkilendirilmesi raporu yayımlandı
Türkiye'deki ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim öğretim döneminde açılıyor

Türkiye'deki ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim öğretim döneminde açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet