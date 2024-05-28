TÜBİTAK'ın lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları ödül töreni yarın
TÜBİTAK'ın lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları ödül töreni yarın lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları ödülleri yarın sahiplerini bulacak.
Ankara
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 55'incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 18'incisi yapılan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın kazananları yarın ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki törenle ödüllerini alacak.
Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katılacak.
Törende her alanda yapılan değerlendirmelerin sonucunda ulusal düzeyde "birincilik", "ikincilik", "üçüncülük" ve "teşvik" ödüllerini alan proje sahipleri ilan edilecek.
Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında 37 bin 126 öğrencinin hazırladığı toplam 23 bin 66 proje başvurusu alındı. Bölgelerde yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda, Bölge Birinciliği ödülü alan 56 ilden, 169 okuldan, 205 proje sahibi 205 erkek ve 248 kız öğrenci olmak üzere toplam 453 öğrenci ile 205 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılmaya hak kazandı.
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında ise 23 bin 541 öğrencinin hazırladığı toplam 16 bin 712 proje başvurusu alındı. Değerlendirmeler sonucunda, Bölge Birinciliği ödülü alan 58 ilden, 144 okuldan, 179 proje sahibi 159 erkek ve 196 kız öğrenci olmak üzere toplam 355 öğrenci ve 179 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılacak.
Derece alan öğrencilere ek katsayı desteği
Dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere para ödülü yanında başka avantajlar da sağlanıyor. Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlandırılıyor.
Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, TÜBİTAK Lisans Burs Programı'ndan faydalandırılıyor.
Derece alan projeler için patent desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak ülkemizi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ve Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasına katılacak projeler belirleniyor.
Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek "birincilik", "ikincilik" ve "üçüncülük" ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazanıyor.
Dereceye giren öğrenciler GENÇ STAR, öğretmenler de STAR Öğretmen programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.