Bakan Kacır: Baykar-Leonardo ortaklığı iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar ile İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını bildirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki şirketin ortaklığına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını, Avrupa'nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek. Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile elde ettiği kazanımları, siyasi, ekonomik ve stratejik başarılarla taçlandırmaya devam edecek. Bu zor coğrafyada, bugüne kadar olduğu gibi barış ve istikrar adası olmayı sürdürecek olan Türkiye'nin gücü, inşa ettiğimiz uluslararası ittifaklarla perçinlenmeye devam edecek. Hayırlı olsun."
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🇹🇷🇮🇹 Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklık, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 18, 2025
Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını, Avrupa’nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek.
Türkiye, #MilliTeknolojiHamlesi ile elde ettiği… https://t.co/rDCjaVbCkm