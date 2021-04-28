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Eğitim

Suriyeli sığınmacıların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için mesleki eğitim merkezlerine erişimleri artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştıran mesleki eğitime erişimlerinin artırılacağını bildirdi.

Tanju Özkaya   | 28.04.2021
Suriyeli sığınmacıların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için mesleki eğitim merkezlerine erişimleri artırılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim yoluyla toplumsal ve ekonomik entegrasyonuna ilişkin birtakım projeler yürütüldüğü belirtildi. Bu projelerde gelinen son durum ve Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu için atılacak yeni adımların, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığındaki toplantıda ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum amaçlı SEUP ve IMEP projeleri kapsamında iyileştirmelerin değerlendirildiği toplantıda, özellikle iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine Suriyeli sığınmacıların erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımların tartışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'nin dünyada en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlattı.

Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde önemli mesafeler alındığını, bütün kademelerde okullaşma oranını artırmak için çok sayıda projenin başarılı bir şekilde uygulandığını vurgulayan Özer, birçok Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından daha fazla Suriyeli öğrencinin, Türkiye'de eğitim aldığını belirtti.

Son üç yılda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma ağırlık verdiklerini anlatan Özer, bu kapsamda uluslararası projeler yürüttüklerini vurguladı.

Toplantıda, bu projelerde gelinen noktayı değerlendirdiklerini, ayrıca bu konuda önemli mesafe alan Konya deneyimini de İl Milli Eğitim Müdüründen dinlediklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri dört yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücretle de destekliyor. Ayrıca, mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup yaş sınırı bulunmuyor. Dolayısıyla mesleki eğitim merkezleri eğitim çağı nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin 3 binini, yani yaklaşık yüzde 2'sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021'de hedefimiz bu oranı yüzde 10'a çıkartabilmektir."

Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, daire başkanları ve en fazla Suriyeli nüfusuna sahip Hatay, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Bursa, Adana ve Kilis il milli eğitim müdürlerinin de katıldığı bildirildi.

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