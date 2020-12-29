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Eğitim, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık'ın tercihi 'ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu'

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Faruk Şimşek   | 29.12.2020
SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık'ın tercihi 'ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu' Fotoğraf: Ömer Faruk Şimşek/AA

Sakarya

Sarıbıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" ve Isaam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" fotoğraflarını oylayan Sarıbıyık, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karelerini seçti.

Sarıbıyık, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarından yana kullandı.

Rektör Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde özellikle pandemi sürecinde verilen savaşın en önünde saf tutan sağlıkçılardan yana seçimde bulunduğunu belirterek, "Yıllardır tutsak olan ve bu sene tutsaklıktan kurtulan Ayasofya Camisi'ni de gözardı edemezdik, bu da son derece önemliydi. Yine direniş öyküsü olarak Filistin'de teknolojiye karşı bilekleri ve yürekleriyle direnen Filistinlileri tercih ettim." diye konuştu.

Spor fotoğraflarında ise zor şatlar altında voleybol oynayan çocukların güzelliğini beğendiğini, sembolik anlamı olan Mostar Köprüsü'nde yakalanan güzel kareye oy verdiğini dile getiren Sarıbıyık, "Yaşam kategorisinde Suriye'de bir zalimin bombalaması neticesinde ortaya çıkan tablo ve burada babanın göstermiş olduğu şefkat dikkatimi çekti. Bir de siperlikle de Kovid-19 sürecinde de doğsa çocuk çocuktur, gülümsemeyi hiçbir zaman eksik etmediği için oyumu 'Bebeklere siperlik' fotoğrafına verdim." ifadelerini kullandı.

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