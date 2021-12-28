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Eğitim

Sivas'ta lise öğrencileri kurdukları atölyede seri çikolata üretimine başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde çikolata üretim atölyesi kuruldu.

Serhat Zafer   | 28.12.2021
Sivas'ta lise öğrencileri kurdukları atölyede seri çikolata üretimine başladı

Sivas

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın desteğiyle donatımı tamamlanan atölyede 2020 yılında marka tescili alınarak kısıtlı imkanlarla üretimine başlanan "Çikolis" markalı çikolataların seri üretimine geçildi.

Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitim aldığı atölyede üretilen ürünler, okul bünyesinde hizmet veren Sultan Şehir Uygulama Oteli'nde ve sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, imkan verildiğinde çocukların güzel işler yapabileceğini belirtti.

Meslek liselerinde eğitim altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta okullarımız, 2020 yılında 3 milyon 522 bin 422 lira, 2021 yılında ise 9 milyon 863 bin 529 liralık ciro ile önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini alırken hem kazanç elde ediyor hem de edindikleri mesleki beceri ve deneyimlerle geleceğe daha güvenle bakıyor. Meslek lisesi mezunları artık ara eleman değil aranan eleman olarak iş gücüne katılıyor ve ülkemizin eğitim temelli üretim altyapısına güç katıyor. 'Çikolis' markasını ilimize ve ülkemize kazandıran Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de bu gelişmelerin en güzel, en tatlı örneklerinden bir tanesi. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, gerçekten çok kaliteli ve katkısız çikolatalar üreterek hem üretime hem ekonomiye katkı sağlıyor."

Okul Müdürü Salih Delice ise çikolata markasının yanı sıra ekşi mayalı ve madımaklı ekmek için de patent aldıklarını, üretimini gerçekleştirdikleri bu ürünleri de uygulama otelinde konaklayan misafirlere ikram ettiklerini ifade etti.

Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık da atölyelerinde günde 750-1000 kutu arasında çikolata üretimi yaptıklarını aktardı.

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