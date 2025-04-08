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Eğitim

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atama ve görevlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı, "2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atama ve görevlendirme sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzunun 5 Şubat'ta yayımlandığı hatırlatıldı.

Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12-17 Şubat'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran'dan, yöneticilerin ise 11 Temmuz'dan itibaren yapılacak." bilgisi verildi.

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