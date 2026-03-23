Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
Eğitim

Yarın tüm okulların ilk dersi "finansal okuryazarlık" olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık dersi" içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın birinci ders saatinde ortak olarak işlenecek.

Buğrahan Ayhan  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Yarın tüm okulların ilk dersi "finansal okuryazarlık" olacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında finansal okuryazarlık önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor.

Beceri temelli, bütüncül ve yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda finansal okuryazarlık, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan temel alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bakanlıkça TYMM ile uyumlu olarak öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi, öğretmenler ve yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformlarına içerikler geliştiriliyor. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliğiyle finansal okuryazarlık konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda birinci ders saati, ortak şekilde "finansal okuryazarlık dersi" olarak işlenecek.

Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı farkındalık oluşturulacak

Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkati çekilecek.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek.

Finansal okuryazarlık dersi ile teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini fark etmeleri için öğrencilere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Ders planları ve içeriklerine "https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler" adresinde yer alan "finansal okuryazarlık" alanından erişilebilecek.

