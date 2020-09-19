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Eğitim

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okula uyum etkinlikleri hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okula uyum etkinliklerine ilişkin rehberi yayımladı.

Aylin Dal   | 19.09.2020
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okula uyum etkinlikleri hazırlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında uzaktan eğitim uygulamalarının yürütüldüğü hatırlatıldı. 

Açıklamanda, uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin edindikleri bazı temel kazanımları hatırlamaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli becerileri kazanmaları, okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları amacıyla okula uyum etkinliklerinin hazırlanmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Bu amaçla Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı tarafından hem öğrenciler hem de veliler için "Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlikleri"nin hazırlandığı kaydedildi.

Etkinliklere ilişkin rehbere, Bakanlık web sitesinden veya "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasından ulaşılabilecek.

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