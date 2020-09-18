Euro
8.96
Dolar
7.56
BIST 100
1,115.31
Altın
1,954.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor
logo
Eğitim

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden öğrenilebilecek.

Selma Kasap   | 18.09.2020
ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

Tercih sonuçları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) öğrenilebilecek.

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin istenen belgelerle birlikte en geç 2 Ekim 2020 mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 çocuklarda da ağır, hatta ölümcül seyredebiliyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1174 kişi öldü
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi
Yemen'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor

Benzer haberler

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı

YÖK'ten üniversitelere 'eş değer program' uyarısı

YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı

Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı

Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı
YÖK'ten YDS sonuç belgeleri olmayanlara lisansüstünde şartlı kayıt imkanı

YÖK'ten YDS sonuç belgeleri olmayanlara lisansüstünde şartlı kayıt imkanı
Sağlık Bakanlığından YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi

Sağlık Bakanlığından YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi