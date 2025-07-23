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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
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Eğitim

YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için lisansüstü programlara güz ve bahar dönemlerinde ilave kontenjan verileceğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan

Ankara

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için yükseköğretim kurumları bünyesindeki güz ve bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan verilmesini kararlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

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