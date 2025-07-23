2025-ÖZYES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.
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Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.