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Eğitim

2025-ÖZYES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
2025-ÖZYES başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

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Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

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