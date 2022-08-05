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Eğitim

ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

Esin Işık   | 05.08.2022
ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek

Ankara

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

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