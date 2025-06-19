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Eğitim

ÖSYM, YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlüklerini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla 21-22 Haziran'da açık bulundurulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı.

Şeyma Güven  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
ÖSYM, YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlüklerini duyurdu

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak 2025-YKS'ye girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

Söz konusu adaylar için 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak nüfus müdürlüklerinde, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

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Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adaylar, nüfus müdürlüğü personelince bilgi kontrolü yapılarak düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecek, bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek.

Geçici Kimlik Belgesi için nüfus müdürlüğüne başvuran adayların, Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere "https://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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