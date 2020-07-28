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Eğitim

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Üniversite adayları, güncel kılavuza "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Selma Kasap   | 28.07.2020
ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

Ankara

ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.


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