Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı

Ankara

Ersoy, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

