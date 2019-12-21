Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen veli buluşmalarının bir milyona ulaştığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.12.2019
Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen veli buluşmalarının bir milyona ulaştığını bildirerek, "Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, öğrencilerinin evlerine giderek velileriyle görüşen öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaşan Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Seksen bir ilde bir milyon kapıyı çalan, bir milyon eşikten içeri adım atan öğretmene de çocuğunun öğretmeniyle çayını, suyunu, aşını paylaşan ana babaya da bin selam. Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu. Çocuklar için hep beraberiz."

Öğretmenler velileri ziyaret ediyor

Ülke genelinde okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerinin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı

Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye her 3 alanda da ilerleme sağlayan tek ülke

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 2021 PISA'da çok daha iyi noktaya geleceğiz

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
MHP'li Erdem: 450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek

MHP'li Erdem: 450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek
MEB, öğretmenler için otizm mesleki gelişim programı planladı

MEB, öğretmenler için otizm mesleki gelişim programı planladı