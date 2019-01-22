Öğrenciler izcilik kampında kış şartlarında yaşamayı öğreniyor

BOLU

Yarıyıl tatilinde, Türkiye İzcilik Federasyonunun (TİF), Bolu Aladağ'da bulunan kamp ve eğitim merkezinde düzenlenen "İleri Düzey Kış İzci Kampı"na katılan öğrenciler, zorlu kış şartlarında hayatta kalmayı öğreniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TİF iş birliğinde Bolu Aladağ'daki Tevfik Rüştü Günday Kamp ve Eğitim Merkezinde Kış Milli ve Mahalli Kampları kapsamında düzenlenen kampa, Türkiye'nin farklı yerlerinden öğrenciler katıldı.

Öğrenciler kamp kapsamında, kızak, kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ile çadırda kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme, ateş yakma, beslenme, yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda iz takibi ve yön bulma gibi eğitimler aldı.

Yaz mevsiminde düzenlenen izcilik kamplarının tamamlayıcısı niteliğindeki kış kamplarına yoğun ilgi gösteren öğrencilerin buradan, hayatlarında önemli bir yere sahip olacak birtakım temel yaşam ve doğada ayakta kalabilme bilgilerini alarak ayrılmaları hedefleniyor.

TİF Başkanı Hasan Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik illerinden gelen izcilerin burada kış kampı yaptığını ifade etti.

TİF tarafından yapılan kampların tüm altyapısının ve ihtiyaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını aktaran Subaşı, şöyle konuştu:

"Belediyemizin katkılarıyla burada 3 hafta boyunca değişik gruplar birer hafta kamp yapacaklar. İlk 2 hafta Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen izcilerimiz faydalanacaklar. Üçüncü hafta ise Türkiye'deki Suriyeli, Filistinli ve Mısırlı mülteci izcilerimizin kampları olacak."

Kamplara her dönem 700-750 izcinin katılacağına değinerek, birçok çocuğun ilk defa kar gördüğünü aktaran Subaşı, çocukların kış şartlarında hayatlarını sürdürmeyi öğrendiklerini dile getirdi:

Subaşı, "Buz kırılır da suya düşerse nasıl kurtulur, buz kazmasını nasıl kullanacaklar, buza düşeni nasıl kurtaracak? Bütün bu eğitimleri de aynı zamanda alıyorlar." dedi.

Bolu Aladağ'da düzenlenen bu kampın çok zorlu olduğuna dikkati çeken Subaşı, sözlerini, "Öğrencilerimiz, buradaki her ihtiyaçlarını kendileri sağlıyorlar. Kendileri çadırlarını kuruyorlar. Muhafazalarını kendileri yapıyorlar. Yemeklerini hep beraber yiyorlar ve çok disiplinli bir eğitim görüyorlar." diye tamamladı.

Kampa Kayseri'den katılan Zeynep Erkin, kampın çok güzel başladığını belirterek, "Kayseri’de kar var ama bu kadar değil. Kampı seviyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımızla kaynaşma içindeyiz. Bütün izcilerle burada güzel vakit geçiriyoruz. Faaliyet olarak yürüyüşler yapıyoruz. İzciliğe özel faaliyetler var onları yapıyoruz." dedi.

Bu arada, kamp alanı ve izcilerin eğitimi drone ile havadan görüntülendi.

Muhabir: Zafer Göder