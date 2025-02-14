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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere tenisi sevdirmek ve spor kültürü oluşturmak amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

Metin Arslancan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul

TTF'den yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında 81 ilde, 360 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 180 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"Herkes İçin Tenis" vizyonuyla hayata geçirilen proje ile tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması, çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve tenis kültürünün tabana yayılması amaçlanıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, tenis sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve tabana yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Tenisi sevdirmek, tenisi tabana yaymak ve spor kültürü oluşturmak amacıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için büyük bir adım atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tenis sporunun yaygınlaşması adına büyük fırsatlar yaratacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ilkokul ve ortaokullarda çeşitli tenis etkinlikleri düzenlenecek, öğrencilere temel eğitimler verilecek ve öğretmenlere yönelik özel programlar uygulanarak sürdürülebilir bir spor altyapısı oluşturulacak.

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