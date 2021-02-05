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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak

ÖSYM Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS), 14 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 05.02.2021
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM)  internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar 5-11 Şubat'ta başvurularını, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine, Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.


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