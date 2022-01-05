Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir alarm durumu söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil." dedi.
Şanlıurfa
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