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Eğitim, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir alarm durumu söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil." dedi.

Ramazan Ercan   | 05.01.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir alarm durumu söz konusu değil

Şanlıurfa

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