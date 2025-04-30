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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
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Teknoloji

Uluslararası MEB Robot Yarışmasına başvuru süresi 9 Mayıs'a uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "17. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na başvurular 9 Mayıs'a uzatıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Uluslararası MEB Robot Yarışmasına başvuru süresi 9 Mayıs'a uzatıldı

Ankara

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilim sevdalısı, teknoloji avcısı gençlerimizi buluşturan 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başvuruları, yoğun talep üzerine 9 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Hayal eden, tasarlayan ve üreten tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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