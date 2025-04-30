Uluslararası MEB Robot Yarışmasına başvuru süresi 9 Mayıs'a uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "17. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na başvurular 9 Mayıs'a uzatıldı.
Ankara
MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilim sevdalısı, teknoloji avcısı gençlerimizi buluşturan 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başvuruları, yoğun talep üzerine 9 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Hayal eden, tasarlayan ve üreten tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Köklerden Geleceğe Eğitim ve Teknolojinin Adresi: 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması 🇹🇷— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) April 30, 2025
Hayal etmenin, üretmenin, başarmanın kodları Kayseri’de yazılıyor. 🦾🚀 🚙 ✈️
🗓️ Son Başvuru: 9 Mayıs 2025
👉🏻 https://t.co/lp02Zi5bPr pic.twitter.com/EElFZ9CmpI
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