Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,927.50
BTC/USDT
84,020.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki eğitimin yeni vizyonunun öğrenci ve velilere sunduğu fırsatları tanıtmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri başlatıldı.

Fırat Taşdemir  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin odağa alınması konusundaki talimatı doğrultusunda öğrenciler ve veliler, rehber öğretmenler, atölye öğretmenleri ve sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geliyor.

Mesleki ve teknik eğitim bilgilendirme faaliyetlerini başlatan Bakanlık, mesleki eğitimin tüm boyutlarıyla öğrencilere ve velilere tanıtılmasını hedefliyor.

Hazırlanan içerikler öğrencilere kapsamlı bilgiler sunuyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi stratejileri kapsamında hazırlanan içerikler, öğrencilere mesleki eğitimin tanıtımı, okul ve program türleriyle alan ve dal seçimi, yükseköğretime geçiş gibi önemli konularda kapsamlı bilgi sunuyor. Ayrıca öğrenci ve mezunların hakları, mesleki eğitimin avantajları ve iş gücü piyasasındaki fırsatlar hakkında detaylı bilgiler içeriyor. Bu içerikler öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararlar almalarında kıymetli bir rehber niteliği taşıyor.

Faaliyetlerin mayıs ayı sonuna kadar yoğun şekilde devam etmesi planlanıyor.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullar, mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilecek Mesleğim Geleceğim ve Kariyerim Haftası'nda da mesleki ve teknik eğitim sürecine dair farkındalık oluşturacak etkinlikler planlayacak.

Mesleki eğitimde 53 alan ve 114 dalda eğitimler sunuluyor

Mesleki eğitimde geleceğe yönelik yeni vizyon doğrultusunda çalışmalar sürerken, "Herkesin bir mesleği olmalı" hedefinden hareketle yapılacak faaliyetlerde, ahilik kültürü merkeze alınarak 53 alan ve 114 dalda verilen eğitimlerle öğrencilerin toplumsal gelişimine katkı sağlayacak becerilere sahip olmaları amaçlanıyor.

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde yer alan değerler ile uyumlu olarak kazanmaları hedefleniyor.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili detaylı bilgi ve içeriklere "https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri destekleme mesajı verdi

Benzer haberler

Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak

Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak

MEB, ortaokul ve liselerde yapılacak sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca lise öğrencilerine yönelik "Şiddet Algısı Araştırması" yapıldı

Meslekleri deneyimleme fırsatı sunan "Zanaat Atölyeleri"ne öğrencilerin ilgisi artıyor

Meslekleri deneyimleme fırsatı sunan "Zanaat Atölyeleri"ne öğrencilerin ilgisi artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet