Dolar
27.16
Euro
28.91
Altın
1,925.73
ETH/USDT
1,595.10
BTC/USDT
26,618.00
BIST 100
8,082.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevi’nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Eğitim

MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Sarp Özer  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz
Bahçelievlerde durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı
Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Depremlerde hasar alan Antakya Otobüs Terminali onarıldı
Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 258 ateşkes ihlali tespit etti

Benzer haberler

MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 25 Eylül'de başlıyor

Yurt dışındaki MEB burslusu öğrencilerin burs miktarlarının artırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı

MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı
MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tabloları" yayımladı

MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tabloları" yayımladı
MEB, liselerde "devamsızlık ve sınıf tekrarı" risklerini komisyonlar aracılığıyla takip edecek

MEB, liselerde "devamsızlık ve sınıf tekrarı" risklerini komisyonlar aracılığıyla takip edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet