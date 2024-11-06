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Eğitim

MEB, mesleki ve teknik eğitim için 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi" kurdu

MEB, mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağın kurulması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin devamlılığının sağlanarak mesleki ve teknik eğitim alanında kalitenin artırılması için 6 ilde 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi (SMM)" kurdu.

Buğrahan Ayhan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
MEB, mesleki ve teknik eğitim için 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi" kurdu

Ankara

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce kurulan SMM'ler, mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösterecek. Bu sayede merkezlerin, eğitim kalitesini artırarak Türkiye'nin eğitim hedeflerine ulaşmasına önemli katkıda bulunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda kurulan 14 SMM, belirlenen 25 pilot alanda öğretmenlerin eğitim ihtiyaç analizlerini düzenli şekilde yaparak mesleki gelişimlerini takip edecek, bir SMM ise mesleki matematik, mesleki yabancı dil ve mesleki fen bilimleri alanlarında sürekli mesleki gelişim faaliyetleri düzenleyecek.

Sektörle işbirlikleri ve sürekli eğitim

Merkezler, sektörle işbirliği yaparak öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve son teknolojik gelişmelerle iş başında eğitim faaliyetlerini eşleştirerek oluşturulan etkili eğitim modeline katkı sağlayacak.

Merkezler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyerek eğitim alanındaki güncel gelişmelere adapte olmalarını sağlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği, Avrupa ve Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası fon kaynaklarına erişim imkanı bulunan SMM'ler sayesinde öğretmenler için kapsamlı mesleki gelişim projeleri de gerçekleştirilecek.

SMM seçim süreci

SMM seçim sürecinde, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) verileri analiz edildi.

Bu kapsamda, merkezler için Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri belirlendi.

Seçim kriterleri arasında, her alanda sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası projelerde etkinlik, ulaşım imkanları ve yeterli ekipman bulunma durumu gibi unsurlar yer alıyor. Merkezler için gerekli malzeme ve ekipman teslimatları da tamamlandı.

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