MEB, deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin taleplerine kolaylık sağlayacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin talepleri konusunda gereken kolaylığın sağlanacağı bildirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, personelin izin taleplerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelimizin izin talepleri konusunda gereken kolaylık sağlanacaktır." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.