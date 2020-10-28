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Eğitim

MEB, Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhuriyet'in 97'inci yaşını öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.10.2020
MEB, Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden Cumhuriyetin hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı.

Bilim, sanat ve sporda başarılara imza atan konukların yer alacağı programda öğrenciler de soru ve sunumlarıyla yayına renk katacak.

Programda Cumhuriyet döneminin ruhunu ve heyecanını yansıtan arşiv görüntüleri, ses ve sunumlarıyla müziğin coşkusunu Cumhuriyetin çoşkusuyla harmanlayacak "Jazzberry Tunes" isimli müzik grubu da yer alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, TRT EBA kanallarında yarın saat 09.00'da başlayacak.

Bakanlığın açıklamasında kutlama programına ilişkin hazırlanan fragmana da yer verildi.

Bakan Selçuk'tan çocuklara çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çocuklara "Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın..." çağrısında bulundu.


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