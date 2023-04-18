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Eğitim

MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Selma Kasap  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

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