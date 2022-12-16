Lübnan'da Türkoloji Bölümü ve Türkçe kurslarını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sevinci
Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen törende, Türkçe kurslarını bitiren 40 öğrenci sertifikalarını, Türkoloji Bölümü'nü bitiren 10 öğrenci de diplomalarını aldı.
Beyrut
Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitiren öğrenciler ile Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayanlar mezuniyet sevincini birlikte yaşadı.
YEE'nin Beyrut'ta bulunan merkezinde düzenlenen sertifika ve diploma törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Savsan Ağa Kassab, YEE Beyrut Müdürü Duygu İtani, Türkçe kursları ve Türkoloji Bölümü öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Türk ve Lübnan milli marşlarıyla başlayan mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, Türkoloji Bölümü ve Türkçe kurslarını tamamlayan öğrencileri "Türkçenin Lübnan'daki neferleri" olarak gördüklerini söyledi.
Kovid-19 salgını sonrası dönemde Türkçe kurslarının hem çevrim içi hem de fiziki olarak sürdüğünü belirten Ulusoy, bu kurslara aktif olarak devam eden Lübnanlı öğrenci sayısının 880 olduğunu aktardı.
Türkiye Bursları kapsamında Lübnan'a ayrılan yıllık kontenjanın tamamen dolmuş olmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ulusoy, bu kapsamda 2022 yılı içinde 40 Lübnanlı öğrenciye Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görmek üzere burs verildiğini kaydetti.
Türkçe kurslarının farklı seviyelerini başarıyla tamamlayan 40 öğrenci sertifikalarını Büyükelçi Ulusoy'un elinden aldı. Türkoloji Bölümü'nü bitiren 10 öğrenciye de diplomalarının verildiği törende, kep fırlatma etkinliği ve pasta kesimi gerçekleştirildi.
Türkçe kurslarından mezun olan bazı öğrenciler ise gitar eşliğinde Türkçe şarkılar söyledi.
YEE Beyrut Müdürü İtani, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki gerekse Beyrut YEE'deki öğrencilerin ülkedeki sıkıntılara rağmen Türkçe öğrenmeye devam ettiğini belirterek, "Bugün bu törenin gururunu bir arada yaşıyoruz. Emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Lübnan'da Türkçeye ilginin çok yoğun olduğunu kaydeden İtani, bunda Türk dizileri ve Türkiye'ye gerçekleştirilen seyahatlerin etkisinin de çok fazla olduğunu dile getirdi.
İtani, "Türkiye'ye olan sevgileri, Türkçeye olan ilgileri ve bizimle kurdukları gönül bağı için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.