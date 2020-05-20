LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı
MEB, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.
Ankara
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.
Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.