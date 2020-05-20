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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

MEB, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.

Selma Kasap   | 20.05.2020
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Ankara

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek. 

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