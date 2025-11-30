Dolar
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'ndan (MEBİ) yayımlandı.

Buğrahan Ayhan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 14 Haziran 2026'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan örnek sorular ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ'de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ'den ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek.

Çevrim içi görüntülenebilen ve indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak.

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.

8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı

MEBİ'den yayımlanan sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.

Hazırlanan soruların ilk kez platform üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkan verecek.

MEBİ'ye "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.

