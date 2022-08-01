Dolar
17.94
Euro
18.37
Altın
1,765.00
ETH/USDT
1,682.40
BTC/USDT
23,219.00
BIST 100
2,621.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı.
logo
Eğitim

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 01.08.2022
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." ifadesini kullandı.

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın, çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in operasyonuyla PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman etkisiz hale getirildi
CANLI: Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oluyor
25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi
Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Bakan Özer: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi başarıya imza attı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı

YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı
MEB, YKS tercihleri yapacak adaylara 11 bin rehber öğretmen ile 81 ilde hizmet verecek

MEB, YKS tercihleri yapacak adaylara 11 bin rehber öğretmen ile 81 ilde hizmet verecek
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet