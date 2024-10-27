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Eğitim

Koç Üniversitesi ve ODTÜ, Türkiye sıralamasında bu sene de zirveyi kaptırmadı

ODTÜ URAP tarafından Türkiye'deki üniversitelerin akademik başarılarına göre yapılan sıralamada Koç Üniversitesi, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında, ODTÜ ise tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında birinci oldu.

Buğrahan Ayhan  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Koç Üniversitesi ve ODTÜ, Türkiye sıralamasında bu sene de zirveyi kaptırmadı

Ankara

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda Koç Üniversitesi, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında, ODTÜ ise tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında yine birinci oldu.

Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması, "https://newtr.urapcenter.org" internet sitesinden duyuruldu.

Üniversitelerin akademik performanslarının sıralandığı "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında 2009'dan bu yana 9 gösterge kullanılırken, son 2 yılda bu sayı 15'e çıktı. Sıralamada, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler yer alıyor.

ODTÜ ve Koç Üniversitesi birinci

URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler olarak 2 ayrı sıralamanın yapıldığı listelerde 190 üniversite yer aldı.

Tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ODTÜ ilk sırada yer aldı. ODTÜ'yü, İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik üniversiteleri izledi.

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise birinci Koç Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri takip etti.

ODTÜ ve Koç Üniversitesi bu sonuçlarla geçen yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu.

Genel sıralamada Koç Üniversitesi önde

URAP'ın Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci olurken, Hacettepe ikinci, ODTÜ ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk üç üniversitenin ardından sıralama şöyle oluştu:

"Ankara Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi."

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