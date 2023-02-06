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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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Eğitim

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi

Ankara

YÖK'ten merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır."

Bölge ve civar illerdeki yükseköğretim kurumları

Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerinin acil ve yoğun bakım birimlerinin vatandaşların hizmetine açık olduğu ve kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkanlarından yararlanmaları sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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