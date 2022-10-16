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Eğitim

"Her çocuğu fark etmek" için eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine ulaştı

MEB ve UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen "Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi" projesi kapsamındaki eğitimlerle, öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerinin bütüncül anlayışla izlenmesi amaçlanıyor.

Mehmet Tosun   | 16.10.2022
"Her çocuğu fark etmek" için eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine ulaştı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde gerçekleştirilen "Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi" projesinde eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine yaklaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Her çocuğu fark etmek" temasıyla yapılan eğitimlere, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tüm okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri katıldı.

Öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerinin bütüncül bir anlayışla izlemesinin amaçlandığı proje kapsamında, yaklaşık 190 bin öğretmene eğitim verildi.

Projeyle, öğretmenlerin sistematik gözlem yapabilme, bilgi toplama yöntemlerini kullanabilme, gözlem verisi kaydedebilme, kaydedilen veriyi analiz edebilme ve sentezleyebilme yaklaşımları destekleniyor.

Tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu eğitimlerden faydalanabilmesi için eğitim süreci devam ediyor.

"Önemli bir sorumluluk"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşanan çağda, öğretmenlerden, öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerini bütüncül bir anlayışla izlemesi ve değerlendirmesinin beklendiğini belirtti.

Bu bütüncül anlayışta, süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımlarının, bütünleşik uyumla etkin bir şekilde kullanılmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Özer, her çocuğu fark etmek için, öğretmenlerin eğitsel değerlendirme ve karar alma süreçlerine, çocuğun ve ebeveynlerinin de dahil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Özer, şunları kaydetti:

"Günümüzde çocuklarımızın ilerlemelerini, bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını, gelişim ve öğrenme alanlarını etkili bir şekilde gözlemlemek ve değerlendirmek önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumluluğun eğitsel süreçlere sağlayacağı ivme şüphesiz çocuklarımızı farklı disiplinlerde ve gelişim alanlarında nitelikli bir şekilde değerlendirmemizi ve en nihayetinde bu değerlendirmeden yola çıkarak karar alma süreçlerimizi etkileyecektir."

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